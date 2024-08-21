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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sokakta karşılaşma cinayetle bitti! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokakta karşılaşan iki arkadaş bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.A., yanında bulunan bıçakla arkadaşı F.K.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:14
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        Sokakta karşılaşma cinayetle bitti!
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        Gaziosmanpaşa'da sokakta karşılaşan ve alkollü oldukları iddia edilen iki arkadaş tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, A.A. yanında bulunan bıçakla F.K.'yi defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        DHA'nın haberine göre yaralanan F.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan A.A. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DEFALARCA BIÇAKLADI

        Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde sokakta karşılaşan ve alkollü oldukları iddia edilen F.K. ile A.A. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.A. yanında bulunan bıçakla arkadaşı F.K.'yi defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

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        GÖZALTINA ALINDI

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan F.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen F.K. kurtarılamadı. Kısa süre sonra yakalanan A.A. ise, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        İki arkadaş arasındaki tartışma ve ardından yaşanan kavga güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin sokakta uzun süre tartıştığı görülürken, daha sonra taraflardan birinin diğerine yumruk attığı anlar görülüyor. Kavgaya karışan diğer kişi ise arkadaşına bıçakla karşılık veriyor.

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