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Bakanlık duyurdu: İşte izinsiz alanlarda kurban kesme cezası!

Kurban Bayramı'nın gelişiyle merak edilen konulardan biri de izinsiz alanda kurban kesmenin cezası oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamaya göre; kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. İşte detaylar...

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  • Sokakta kurban kesmenin cezası var mı ve ne kadar? 2023 İzinsiz alanlarda kurban kesim cezası ne kadar, kaç TL ödeniyor?

    Kurban Bayramı için geri sayım tamamlandı. Kurban kesiminin nerelerde yasak olduğu, sokakta kurban kesmenin yasak olup olmadığı ise bayramın ilk günlerinden itibaren merak konusu oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı belirli önlemler uygulanacak. Bu kurallara uymayanlara ise ceza verilecek. İşte izinsiz yerlerde kurban kesimi yapmanın cezası hakkında güncel bilgiler...
  • Sokakta kurban kesmenin cezası var mı ve ne kadar? 2023 İzinsiz alanlarda kurban kesim cezası ne kadar, kaç TL ödeniyor?

    İZİNSİZ ALANDA KURBAN KESMENİN CEZASI NE KADAR?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, kurban kesim yerlerinde gerekli kurallara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise 7 bin 283 TL idari para cezası uygulanacak.
  • Sokakta kurban kesmenin cezası var mı ve ne kadar? 2023 İzinsiz alanlarda kurban kesim cezası ne kadar, kaç TL ödeniyor?

    NERELERDE KURBAN KESMEK YASAK?

    Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 3 bin 36 TL idari para cezası uygulanacak.
  • Sokakta kurban kesmenin cezası var mı ve ne kadar? 2023 İzinsiz alanlarda kurban kesim cezası ne kadar, kaç TL ödeniyor?

    Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek. 
  • Sokakta kurban kesmenin cezası var mı ve ne kadar? 2023 İzinsiz alanlarda kurban kesim cezası ne kadar, kaç TL ödeniyor?

    Kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olmaması için alınan tedbirler kapsamında atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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