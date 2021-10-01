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Haberler Gündem 3. Sayfa SOKAKTA VAHŞET! Son dakika: Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını bıçakladı - Haberler
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Bir kadın daha! Sokakta vahşet!

Tekirdağ'da, Nazlı Koldaguç (30), yolda tartışma yaşadığı erkek arkadaşı Serkan İ. (35) tarafından bıçakla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın kurtulamazken, olay yerinden kaçan katil zanlısı Serkan İ., gözaltına alındı

SOKAKTA VAHŞET! Son dakika: Tartışma yaşadığı erkek arkadaşını bıçakladı - Haberler
Bir kadın daha! Sokakta vahşet!
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AA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda yürüyen Nazlı Koldaguç (30) ile erkek arkadaşı Serkan İ. (35) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

YANINDAKİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI

AA'da yer alan habere göre yol kenarında yıkılan eski bir okulun bahçesine giren Koldaguç ile Serkan İ. burada da tartışmaya devam etti. Olayın büyümesi üzerine Serkan İ. yanındaki bıçakla Koldaguç'u ağır yaraladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koldaguç müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN SEVGİLİ YAKALANDI

Kaçan Serkan İ., polis ekiplerince Hıdırağa Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına alındı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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