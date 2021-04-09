Botoks sonrası ölümde tutuklu kalmadı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran Kübra Boyraz (38) işlemin ardından fenalaşmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine bırakılan Boyraz, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

17 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

İHA'da yer alan habere göre olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, pratisyen hekim Öner Özsoyeri'nin 12 yıla kadar hapsi istenirken, doktor olmadığı halde enjekte işlemini yaptığı iddia edilen Erdal Doğruya'nın ise 17 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

DURUŞMASI YAPILDI

Diğer iki sanık Ömer Elmalı ve Bülent Bostancı'nın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Olaya ilişkin Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Öner Özsoyeri ve Bülent Bostancı hazır bulunurken, tutuklu sanık Erdal Doğruya SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı.

ADLİ TIP'TAN RAPOR BEKLENECEK

Sanıkların tahliyeye ilişkin beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu’nda gelecek olan raporun beklenmesine hükmetti.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Mahkeme Erdal Doğruya’nın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.