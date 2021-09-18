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Haberler Gündem 3. Sayfa ŞOKE EDEN OLAY! Son dakika: O anlar kamerada! Montajını yaptığı klimayla düştü! - VİDEO HABER
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O anlar kamerada! Montajını yaptığı klimayla düştü!

İstanbul Fatih'te, dengesini kaybederek montajını yaptığı klima ile birlikte yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen Hamit Çetin yaralandı. Bu sırada yoldan geçen kadın, klima ve düşen Çetin'in altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı

ŞOKE EDEN OLAY! Son dakika: O anlar kamerada! Montajını yaptığı klimayla düştü! - VİDEO HABER
O anlar kamerada! Montajını yaptığı klimayla düştü!
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DHA

İstanbul'da, geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sıralarında Fatih Çakmakçılar Yokuşu'nda insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi.

Tarihi Büyük Yeni Han'da klima montajı yapan Hamit Çetin, bir anda dengesini kaybetti. Montajını yaptığı klima ile yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşen Çetin yaralandı.

YAŞLI KADIN SON ANDA KURTULDU

DHA'da yer alan habere göre bu sırada yoldan geçen kadın, klima ve düşen Çetin'in altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralının yardımına koşan esnaf bir yandan sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"HEM ADAMI HEM DE KADINI ALLAH KORUDU"

Esnaf Hayri General, "İçeride çalışıyordum. Bir anda bir ses duydum ve hemen dışarı koştum. Dışarı çıktığımda fark ettim ki, üst kattan biri yere düşmüş. Biz de hemen düşen adamın yardımına koştuk. Ambulansı aradık. Düşen kişi galiba binanın temizlik işini yapıyordu. Tam o esnadan buradan geçen kadınsa müşteriydi. İnsan ne olacağını bilmiyor. Hepimiz Allah'a emanetiz. Hem adamı hem de kadını Allah korudu. Hastaneden öğrendiğimiz kadarıyla düşen adamın durumu iyiymiş" dedi.

"ORAYA ÇIKMANIN RİSKLİ OLDUĞU SÖYLENMİŞ"

Sesler üzerine dışarı çıktıklarını söyleyen esnaf Murat Alp, "Dışarı çıktığımızda bir kişi yukarıdan düşmüştü. Biz de hemen ambulansa haber verdik. Tam o esnada geçen kadın bizim yabancı müşterilerimizden. Ama düşen adama buraya çıkmanın riskli olduğu söylenmiş. Ancak düşen adam kendisi yukarı çıkmış. Hatta adam düşmemek için kendini ipe bağlamış ama ip kopmuş" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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