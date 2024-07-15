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        Haberler Gündem 3. Sayfa Söke kağıt fabrikası 4 gündür yanıyor | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!

        Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında, 12 Temmuz'da başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye 23 ilden takviye ekip geldiğini belirtmiş, 240 dönüm alan içerisinde 140 bin ton kağıdın yanmaya devam ettiğini açıklamıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:09
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        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
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        Aydın'da, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan, havadan ve karadan müdahaleye rağmen dün fabrikanın ikinci bölümüne de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

        YANGIN BİRİNCİ VE İKİNCİ KISIMDA

        AA'daki habere göre fabrikanın birinci ve ikinci kısmındaki açık depolama alanında devam eden yangına çevre il ve ilçelerden ilave ekipler de sevk edildi.

        RÜZGAR MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR

        Bölgede etkili olan rüzgar ve zaman zaman yangının neden olduğu hortumlar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

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        ANA ÜRETİM HATTI İÇİN ÖNLEM ALINIYOR

        Ekiplerin, alevlerin fabrikanın ana üretim hattına sıçramaması için önlem aldığı görülüyor.

        YANGIN 12 TEMMUZ'DA ÇIKMIŞTI

        Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz saat 17.00'de yangın çıkmıştı.

        140 BİN TON KAĞIT YANIYOR

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye 23 ilden takviye ekip geldiğini belirtmiş, 240 dönüm alan içerisinde 140 bin ton kağıdın yanmaya devam ettiğini açıklamıştı.

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        #Aydın
        #Söke
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