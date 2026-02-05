Habertürk
Habertürk
        Sol şeridi işgal eden TIR sürücüsüne ceza

        Sol şeridi işgal eden TIR sürücüsüne ceza

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda sol şeridi işgal eden TIR sürücüsüne idari para cezası uygulandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 01:09 Güncelleme: 05.02.2026 - 01:09
        Sol şeridi işgal eden TIR sürücüsüne ceza
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden ‘Gereği Yapıldı’ notuyla yaptığı paylaşımda, “Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren dakikalarca sol şeridi işgal eden TIR sürücüsü Yahyakaptan Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerimiz tarafından tespit edildi. İdari para cezası uygulandı. Gereği yapıldı. Yeni Trafik Kanunu teklifindeki hedefimiz, sürücülere sadece trafik kurallarını ezberletmek değil, herkesin içinde doğruyu yanlıştan ayırt eden bir vicdan rehberi oluşturmaktır. Trafik cezası, riskli bir davranışı anlık olarak durdurabilir, denetim mekanizmaları, bu davranışın tekrar etme olasılığını azaltır. Trafik Kültürü ise doğru davranışı kişinin kendi doğrusu haline getirir. Ceza, anlık; trafik kültürü ise kalıcıdır. Biz kalıcı olanı inşa etmek istiyoruz. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

