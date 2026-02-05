Sol şeridi işgal eden TIR sürücüsüne ceza

MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Tüm kardeşlerimizi selamlarımızın en güzeliyle selamlıyor şükranlarımı sunuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bütün Türkiye'nin siyaset kutbudur. Her insan bir yağmur damlası gibidir. Kimisi düşer çamura kimisi düşer gül bahçesine. Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız sürgülüdür. Türkiye'min geçtiği tarihi eşik hepimize ihmal edilemez sorumluluklar yüklemektedir. Taşımasını bildikten sonra insanda iki tür şuur hali vardır. Biri adalet biri tarih şuurudur. Deniz fenerini andıran bu yatakta oluşacak fikri atılımın tanım ve tarifi de elbette ve kesinlikle milliyetçiliğin ta kendisidir. Huzursuz ve istikrasız bir dünyada hiç kimse güvende değildir. Kuru bir taklitçilik yerine özgün, özgüvenli ve öz değerlere bağlı projelerin arayışında olmak başlıca sorumluluktur. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri Türk milletinin kaderine sahip çıkma hamlesidir. Cumhuriyet ve demokrasi birbirinin, temiz ve ahlaklı siyaset de her birinin sigortasıdır. Birliktelik ve dayanışma kültürünü kabul etmeyenler ya da ediyor gibi görünüp sürekli çark edenler demokrasiye değil anarşiye çanak tutmaktadır. Biz söylenenler kadar söylenmeyen şeylere de kulak veriyoruz. Geliştirici iş birlikleri kurmanın yegane yolu anlamaya dönük adımlar atmaktadır. Gönlü temiz olanın gözü daha iyi görecek kulağı daha iyi duyacak anlaşılmayı sağlayacaktır. Suriye'deki malum olayları Türkiye'ye taşıyıp Kürt kardeşlerimizi provoke etmeye çalışmanın iyi niyetle bağdaşır bir tarafı asla yoktur ve olmayacaktır. Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG'yi yan yana getirmek fahiş bir gafilliktir. Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem yeni bir yapı oluştu. Suriye'de devlet içinde devlet olmayacağı netleşmiştir. Tarihi bir fırsat kapısı aralandı. Suriye'de de provokasyon mümkün ve beklenmeli. Fitneyi körükleyenler kaybedecektir."