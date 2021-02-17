Sol Yanım dizisi neden final yapıyor? Sol Yanım neden bitti? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Cemre Baysel, Tolga Mendi'nin aldığı Sol Yanım dizisiyle ilgili detaylar haberimizde...

SOL YANIM DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sol Yanım dizisi başarısız giden reyting grafiği nedeniyle 12. bölümüyle ekranlara veda etme kararı aldı.

SOL YANIM DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği “Sol Yanım”ın yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan final bölümünde; Selim ve Serra’nın ilişkisi gittikçe ciddiye biner ve beraber yeni bir sayfa açarlar. Burak ve Biricik ise sürpriz bir biçimde yakınlaşır. Kaza konusunda şüpheleri artan Burak, kendisine kaza yaptıran ismin peşine düşer ve Selim’i de sorguya çeker.

İhsan, oynadığı oyunların ardından Asena’ya tüm kapıları kapatır. Bunun üzerine Asena daha da hırslanarak Nilgün’e gider. İhsan’la evliliklerinin son bulmasının sebebinin Nilgün olduğunu düşünen Asena, Nilgün’e suçlamalarda bulunur. İhsan ve Nilgün arasındaki aşk yeniden alev alır ve ikili aradıkları huzuru birbirinde bulur. Her şey yoluna girmişken, Erkan’ın dönüşü olayların akışını değiştirir. Onur, bir kızı olduğunu öğrenince Nil ile mutlu evlilikleri büyük bir sınavla karşı karşıya kalır.