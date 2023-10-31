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        Haberler Gündem SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert kimdir? Yarbay pilot Emre Mert kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

        SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert kimdir? Yarbay Emre Mert kaç yaşında, nereli?

        Cumhuriyet'in 100. yılında SOLOTÜRK'ün pilotu Yarbay Emre Mert son gösterisini yaparak görevini tamamladı. 29 Ekim Ekim Pazar günü Boğaz Köprüsü'nde düzenlenen nefes kesen hava gösterisinin ardından SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert'in hayatı ve kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte SOLOTÜRK'ün efsane Pilotu "Yarbay Emre Mert kimdir? Yarbay Emre Mert kaç yaşında, nereli?" Sorularının yanıtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 09:57 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:57
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl 100 gemi, 10 savaş uçağı, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün uçuş gösterileri nefes kesen görütüler oluşturdu. SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert gösterilerin ardından terfi aldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından internet kullancıları, SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert'in hayatı ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, "SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert kimdir? Yarbay Emre Mert kaç yaşında, nereli?" İşte SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert'in biyografisi...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        SOLOTÜRK PİLOTU YARBAY EMRE MERT KİMDİR?

        Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan, Hava Pilot Binbaşı Emre MERT, Maltepe Askeri Lisesinden mezun olduktan sonra, Hava Harp Okulunu kazandı. 4 yıllık üniversite eğitimini tamamladıktan sonra pilotaj eğitimi aldı. Yaklaşık 2 yıllık uçuş eğitiminin ardından, 2005 yılında Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığında pilotaj eğitimini tamamladı, dönem birincisi olarak mezun oldu.

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        2019 yılına kadar çeşitli ve zorlu hava operasyonlarında görev aldı. Türk Hava Kuvvetlerinin envanterindeki modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, Türk pilotlarının sahip olduğu manevra yetenekleriyle beraber, yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunmak amacıyla 2011 yılında kurulan SOLOTÜRK akrobasi gösteri ekibine katıldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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