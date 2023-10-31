29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl 100 gemi, 10 savaş uçağı, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün uçuş gösterileri nefes kesen görütüler oluşturdu. SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert gösterilerin ardından terfi aldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından internet kullancıları, SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert'in hayatı ve kariyerini araştırmaya başladı. Peki, "SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert kimdir? Yarbay Emre Mert kaç yaşında, nereli?" İşte SOLOTÜRK Pilotu Yarbay Emre Mert'in biyografisi...

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan, Hava Pilot Binbaşı Emre MERT, Maltepe Askeri Lisesinden mezun olduktan sonra, Hava Harp Okulunu kazandı. 4 yıllık üniversite eğitimini tamamladıktan sonra pilotaj eğitimi aldı. Yaklaşık 2 yıllık uçuş eğitiminin ardından, 2005 yılında Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanlığı Uçuş Eğitim Merkezi Komutanlığında pilotaj eğitimini tamamladı, dönem birincisi olarak mezun oldu.

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2019 yılına kadar çeşitli ve zorlu hava operasyonlarında görev aldı. Türk Hava Kuvvetlerinin envanterindeki modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, Türk pilotlarının sahip olduğu manevra yetenekleriyle beraber, yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunmak amacıyla 2011 yılında kurulan SOLOTÜRK akrobasi gösteri ekibine katıldı.