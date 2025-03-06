Solskjaer'den forvetlere özel ilgi

Solskjaer yönetimindeki 9 maçta 18 gol atan Beşiktaş'ta Ciro Immobile fileleri henüz havalandıramazken Semih Kılıçsoy ise sonradan oyuna girdiği maçlarda 2 gol kaydetti.

Immobile, sakatlık ve dinlendirme sebebiyle Türkiye Kupası'ndaki 2 maçı pas geçerken 7 resmi maçta 2 asist yaptı.

Semih Kılıçsoy ise ligde 1, kupada ise 2 maça 11'de başlarken 6 maçta sonradan oyuna girdi. Genç forvet, Eyüpspor ve Kayserispor maçlarında fileleri buldu.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve ekibi, skor katkısında forvet hattının geride kalmasına dair çözümler ararken iki golcü ile de yakından ilgileniyor.