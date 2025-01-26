Solskjaer'den transfer ve kadro dışı yanıtı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ilk lig maçından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, "Emre Belözoğlu'nun iç sahada ilk maçıydı ve bu yüzden baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Baskılı oynamaya başladılar. Özellikle ilk 15 dakika kötü ve ağırdık. Ardından maçı biraz daha kontrol ettik ama kendi yarı sahamızda çok top kaybettik ve rakibe fırsat verdik. Bu bizim için iyi değildi. Biz bu kadar ağır oynamamalıyız. Daha hızlı ve öne oynamalıyız. Ben de öğrenme sürecindeyim. Oyuncularımın maçı nasıl idare ettiğini ben de öğreniyorum." dedi. REKLAM

TRANSFER AÇIKLAMASI Paris Saint-Germain'e geri döneceği haberleri çıkan Cher Ndour ve yapılacak transferler için konuşan Norveçli teknik adam, "14 yabancımız var. Ligde 12 yabancı oyuncuyu kadroya alabiliyoruz. Cher Ndour'u da bu nedenle kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Kiralık bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama durumunu bilmiyorum. Belki gider, belki kalır onunla ilgili net bir bilgim yok. Yeni oyuncularla ilgili başkanla konuşuyoruz. Hedef oyuncularımız var. Planlarımız var. Jonas ve Emirhan, sakatlanıp oyundan çıktı. Bu anlamda defans hattında zorluk yaşıyoruz oyuncu anlamında." yanıtını verdi.