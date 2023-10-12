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        Haberler Sağlık Solunum problemlerini gösteren 5 işaret: Ciğerlerinizin yardım çağrısı veriyor olabilir

        Solunum problemlerini gösteren 5 belirti: Ciğerlerinizin yardım çağrısı veriyor olabilir

        Günlük hayatta temiz hava artık nadir bulunan bir kaynak haline geldi. Ciğerlerinizde bir problem varsa size önceden verdiği sinyallerle belirti gösteriyor olabilir. Bu işaretlerden bazılarını göz ardı etmek ileride sağlık problemleri yaşamanıza neden olabilir. İşte solunum problemlerini gösteren 5 belirti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:48
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        1

        1. SIRT VE OMUZ AĞRISI

        Nadir bir semptom olarak gösterilmesine rağmen, sırt ve omuz hatta göğüs ağrısı, erken evrelerde tespit edilmesi durumunda ciddi hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olabilir. Bu ağrı normal sırt ağrısından daha güçlüyse ve daha uzun sürüyorsa ya da sık sık yaşanıyorsa bir doktora başvurmak iyi bir fikir olabilir.

        2

        2. ÖKSÜRÜK

        Öksürük, soğuk algınlığı gibi basit bir şeyin göstergesi olabilir. Ancak aynı zamanda kronik hastalıkların da belirtisi olabilir. Bu nedenle farklı öksürük türlerinin nasıl ayırt edilebileceğini öğrenmek önemlidir. Akut ve subakut öksürükler, özellikle kanlı öksürük gibi diğer semptomlarla birleşirse akciğer kanserinin belirtisi olabilir.

        3

        3. NEFES DARLIĞI

        Nefes darlığı çoğunlukla astım veya alerji gibi kalp veya akciğer rahatsızlıklarından kaynaklanır. Eğer bu durumu sık sık yaşıyorsanız bir süreliğine ortamınzı değiştirmeyi veya şehir dışına çıkmayı ya da verimli egzersizler yapmayı deneyebilirsiniz. Eğer çok sık nefes darlığı yaşıyorsanız doktora başvurun.

        4

        4. SARI GÖZLER VE SARI CİLT

        Kolayca ayırt edilebilen bir durum olan sarılık, karaciğer sorunlarının açık bir göstergesidir. Sarılık cildinizin ve gözlerinizin sarıya doğru dönmesinden anlaşılır.

        5

        5. ENERJİ EKSİKLİĞİ

        Çoğu insan kendini iş sonrasında normal olarak yorgun hisseder. Yorgunluğun nedeni uykusuzluk ya da stres kaynaklı olabilir. Ancak yorgunluk dinlendiğiniz halde geçmiyorsa, öksürüğünüz ve iştah kaybınız da varsa altta yatan bir tıbbi sorun olabilir.

        6

        CİĞERLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

        Akciğerleri temizlemenin hızlı bir yolu yoktur ancak kötü alışkanlıkları ortadan kaldırmak zamanla düzelmesini hızlandırır. Sigarayı bırakmak ve beslenme düzenini sağlıklı yönde ayarlamak akciğerleniz için yapabileceğiniz en etkili yöntemlerden birisi.

        7

        EGZERSİZ YAPIN

        Egzersiz yapmak için zorunda kalmayı beklemeyin. Ciğerlerinizi daha aktif hale getirmek için düzenli egzersiz yapın.

        8

        ORTAMINIZI TOZDAN UZAK TUTUN

        Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın ve temizleyin. Tozların içerisinde bulunan mikroplar kan dolaşımına ulaştığında özellikle astım hastalarını tetikleyebilir. Bu nedenle süpürmek ve doğal ürünlerle temizlemek oldukça önemlidir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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