Somali, BAE ile güvenlik ve savunma anlaşmalarını feshetti

        Somali'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile güvenlik ve savunma alanında imzalanan tüm anlaşmaları feshettiği bildirildi. Söz konusu kararın, Somali'nin egemenliğini, ulusal birliğini ve siyasi bağımsızlığını hedef alan kötü niyetli girişimlere ilişkin güçlü raporlar ve kanıtlara dayandığı ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 20:28 Güncelleme: 12.01.2026 - 20:39
        Somali Bakanlar Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile güvenlik ve savunma alanında imzalanan tüm ikili anlaşma ve mutabakatları iptal etti.

        Somali Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, Mogadişu’da bugün Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama başkanlığında toplandı.

        Toplantıda, Somali Hükümeti ile BAE arasında güvenlik ve savunma alanlarında yapılan tüm anlaşmaların ve iş birliği düzenlemelerinin feshedilmesine karar verildi.

        Kararın, Berbera, Bosaso ve Kismayo limanlarında yürütülen tüm anlaşma ve ortak faaliyetleri kapsadığı bildirildi.

        Bakanlar Kurulu, söz konusu kararın, Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğini, ulusal birliğini ve siyasi bağımsızlığını hedef alan kötü niyetli girişimlere ilişkin güçlü raporlar ve kanıtlara dayandığını vurguladı.

        Somali hükümeti, ülkenin, toprakları, limanları, güvenlik işleri ve dış ilişkileri üzerinde tam egemenlik hakkına ve anayasal yetkiye sahip olduğunu bir kez daha teyit etti.

        Toplantıda ayrıca, Somali Federal Cumhuriyeti’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Bunun yanı sıra Tahkim Kanun Tasarısı, Ulusal Afet Risk Yönetim Fonu (NDRMF) yönetmeliği ile Şirket Hizmetleri Kanunu’na ilişkin yönetmelik de onaylandı.

        Egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik kanun tasarısının, federal hükümete bilgi verilmeden ve ilgili bakanlığın gözetimi olmaksızın, alt yönetimlerin ve özel kurumların yabancı taraflarla herhangi bir anlaşma yapmasını yasakladığı belirtildi.

