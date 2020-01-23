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Daha önce Türkiye, Kenya, Hindistan gibi çevre ülkelere Protez yaptırmak üzere giden Somalili hastalar artık modern alet ve ekipmanlar ile kurulumu tamamlanan Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Protez Ortez Merkezi'nde tedavilerini yaptırabiliyor.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, Aslı Mohamed Muse isimli 55 yaşındaki hasta yaklaşık bir yıl önce Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diyabetik ayak nedeniyle yatışı yapılarak sol diz altından ( Transtibial seviyeden ) ampute edildi. Güdüğün iyileşmesi ile birlikte Protez Ortez Merkezimize başvuruda bulundu. Henüz kurulma aşamasındaki Merkezde bulunan hastaya, protez hakkında bilgi verildi ve ileri bir tarihe ölçü alma işlemi için randevu ayarlandı.

Protez Ortez Merkezi'nin kurulumunu tamamladıktan sonra, hasta davet edilerek protez ölçüsü alındı. Bir hafta sonra diz altı protezi prova aşamasına getirip hastaya giydirildi. Ayağa kaldırıp yürütüldü. İki haftalık protezli yürüme eğitimi sonrasında hastanın taburcu olması planlanıyor.

Protez yapımı tamamlanarak yürümeye yeniden başlayan Aslı Mohamed Muse, “Elhamdülillah iyiyim, artık sayenizde yürüyebiliyorum hayata beni yeniden bağladınız” dedi.

Somali’de ilk defa bir diz altı ( Transtibial ) amputasyonlu hastaya Protez takıp uygulayan Prostetist Necati Yücel Yıldız ise; kurmuş oldukları Protez Ortez Merkezi'nin daha çok hastaya faydalı olmasını ve aynı zamanda Somali’de bu hizmetin kalıcı olarak sunulmasını istediklerini belirtti.