        Somali'den İsrail'e tepki | Dış Haberler

        Somali'den İsrail'e tepki

        Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in Somaliland'i tanımasının uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu ifade etti. Hasan Şeyh Mahmud, "Somali ve Somali halkı birdir, bölünme yoluyla birbirinden koparılamaz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 20:53 Güncelleme: 27.12.2025 - 21:12
        Somali'den İsrail'e tepki
        Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Somali'nin kuzeyinde yer alan Somaliland bölgesini tanıma yönündeki adımına sert tepki gösterdi.

        Cumhurbaşkanı Mahmud, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu girişimin uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

        Mahmud, açıklamasında, "Başbakan Netanyahu'nun Somali'nin kuzeyindeki bir bölgeyi tanımasına yönelik yasa dışı saldırgan tutumu, uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesini kullandı.

        Somali’nin iç işlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirten Mahmud, bu tür adımların yerleşik hukuk ve diplomasi kurallarına ters düştüğünü kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Mahmud, Somali'nin ulusal birliğine de dikkati çekerek, "Somali ve Somali halkı birdir, bölünme yoluyla birbirinden koparılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

        Mahmud'un açıklaması, İsrail'in Somaliland'i tanıdığı yönündeki açıklamaların ardından Somali yönetiminin en üst düzeyden verdiği ilk tepkilerden biri olarak kayda geçti.

        İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NDAN İSRAİL'E KINAMA

        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail’in "Somaliland" bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasını kınadı.

        İİT'den yapılan açıklamada, bu adımın, Somali'nin egemenliği, ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu vurgulandı.

        Söz konusu kararın kınandığı açıklamada, İİT'nin Somali ile tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

        Birleşmiş Milletler Anlaşması ve uluslararası hukuk ilkelerinin, üye devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıyı öngördüğüne dikkati çekilen açıklamada, Afrika Boynuzu bölgesinde güvenlik, barış ve istikrarın korunması gerektiği vurgulandı ve bölgesel istikrarı zayıflatabilecek her türlü eylemin reddedildiği belirtildi.

        İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

        Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

        Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

        Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

