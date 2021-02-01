Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bombalı saldırı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBBCDünya
ABONE OL

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bombalı saldırı düzenlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarındaki siyasi ve askeri yetkililerin kaldığı bir otelde silah seslerinin ardından büyük bir patlama meydana geldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir otele bombalı saldırı düzenlendi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarındaki siyasi ve askeri yetkililerin kaldığı bir otelde silah seslerinin ardından büyük bir patlama meydana geldi.

Ülkenin uluslararası havalimanı yakınlarındaki bir otelin önünden geçen bir araçta patlama meydana geldiğini belirten görgü tanıkları, aynı zamanda otele giriş yapan silahlı militanların olduğunu söyledi.

Görgü tanıklarının ifadeleri henüz teyit edilmedi. Ancak yerel basında da otele silahlı kişilerin baskın düzenlediğine dair haberler çıktı.

Somali polisi ölü ve yaralıların olduğunu söyledi ancak sayıların belirsiz olduğunu belirtti.

Polis Sözcüsü Sadık Ali, "Hotel Afrik'ten çok sayıda kişiyi kurtardık. Ancak hayatını kaybedenler olabilir çünkü saldırı öncelikle otelin duvarına çarpan bir bombalı yüklü aracın patlatılmasıyla başladı. Operasyon sürüyor, ölü ve yaralı sayısı da bir süre sonra netleşecektir."

Saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş Şebap örgütü üstlendi. Radikal gruba yakınlığıyla bilinen Somali Memo isimli internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Mücahitler, dinden dönmüş gruptan yetkililere sığınma veren Hotel Afrik önünde bir saldırı düzenledi." ifadeleri yer aldı.

Eş Şebap'ın bu ifadelerle "federal hükümet" ve orduyu kast ettiği belirtiliyor. Otelde saldırı sırasında hükümet yetkilileri ve subaylar vardı.

Saldırının ardından otelin etrafı güvenlik çemberine alındı.

Gelecek ay ülkede uzun süren parlamento ve başkanlık seçimleri başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koronavirüs: WHO ekibi Wuhan'daki Huanan balık pazarında inceleme yaptı
BBCKoronavirüs: WHO ekibi Wuhan'daki Huanan balık ...
Navalni: Rusya'daki protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı
BBCNavalni: Rusya'daki protestolarda yüzlerce kişi ...
Rus milyarder Arkadi Rotenberg 'Putin'in Sarayı'nın kendisine ait olduğunu açıkladı
BBCRus milyarder Arkadi Rotenberg 'Putin'in Sarayı'nın ...
Arjantin’den dolar milyonerlerine koronavirüs vergisi
BBCArjantin’den dolar milyonerlerine koronavirüs vergisi
Rusya: Navalni yanlısı gösteriler Putin için bir tehdit oluşturuyor mu?
BBCRusya: Navalni yanlısı gösteriler Putin için bir ...
ABD'nin Atlanta kentinde, gıda fabrikasındaki kimyasal sızıntıda en az 6 kişi öldü
BBCABD'nin Atlanta kentinde, gıda fabrikasındaki ...
Aşı: Novavax aşısı Covid-19'a karşı 'yüzde 89,3 etkili'
BBCAşı: Novavax aşısı Covid-19'a karşı 'yüzde 89,3 ...
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yabancı askerler Libya'dan çekilsin' çağrısı
BBCBM Genel Sekreteri Guterres'ten 'yabancı askerler ...
Covid: İngiltere hükümeti, 'cinsiyetçi' bulunan kamu spotunu geri çekti
BBCİngiltere hükümeti, 'cinsiyetçi' bulunan kamu spotunu ...
ABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı
BBCABD ekonomisi 2020'de yüzde 3,5 daraldı