15 tatil bekleyişi öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla sürüyor. Şimdiden araştırmalarını sürdüren aileler ve öğrenciler 15 tatilin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Öte yandan uzmanlar ailelere, tatilde çocuklara sürekli ders çalış baskısı yapılmaması konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre 15 Tatil, 18 Ocak 2019 tarihinde verilecek olan karnelerin ardından başlamış olacak. Sömestr tatili, 3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, 4 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak. İkinci kanaat dönemi ise 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.

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15 TATİLİ ÖĞRENCİLER NASIL DEĞERLENDİRMELİ

ÇOCUKLARA TATİL BOYUNCA SÜREKLİ DERS ÇALIŞ BASKISI YAPMAYIN

Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın.



TATİLDE ÇOCUKLARINIZLA ZAMAN GEÇİRİN

Yarıyıl tatili boyunca çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Çocukları sinemaya götürün, onlarla oyunlar oynayın, akraba ziyaretleri yapın, onların sosyalleşmesini sağlayın. Siz de çocuklarınızla birlikte sosyalleşin.Ailesiyle verimli zaman geçiren öğrencilerin, okulda daha başarılı olduklarını unutmayın.



ONLARA KÜÇÜK GÖREVLER VERİN

Kız ve erkek çocuklarının ilgi alanlarına göre ev içinde onlara küçük görevler verin. Tatil süresi boyunca evde çocuklarınızla geçirdiğiniz süreyi iyi değerlendirin. Tatil döneminde onlarla birlikte odalarını düzenleyin ve bunu yaparken onlara yapabilecekleri oyun tadında işler verin. Bu durum hem çocuğunuzla iletişiminizi artıracak hem de çocuğunuzun öz güven

kazanmasını sağlayacak.

ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE OYUN OYNAYIN

Tatilin öğrenciler için bir oyun ve dinlenme süresi olduğunu unutmayın. Çocuğunuz hem arkadaşlarıyla hem de sizinle oyun oynamak ister. Türkiye’de özellikle bu yıl okullarda ders olarak okutulan “Akıl Oyunlarından” faydalanın. Çocuğunuz matematik, konsantrasyon, görsel algı, sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmek için onun yaş grubuna uygun akıl oyunları alın ve ailece bu oyunları oynayın. Emin olun siz de en az çocuklar kadar eğleneceksiniz.

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