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        Son bir haftada 515 bin 232 sürücüye işlem

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 10-17 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 855 bin 748 aracın denetlendiğini, 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 09:56 Güncelleme: 20.10.2024 - 09:59
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        515 bin 232 sürücüye işlem
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10-17 Ekim tarihleri arasındaki trafik denetim verilerini açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu haftada 2 milyon 855 bin 748 aracın denetlendiğini, denetimlerde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 361 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

        Yerlikaya, denetimlerde ayrıca, hız ihlalinde bulunan 137 bin 864, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 374, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 624, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 103 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 815 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

        Bakan Yerlikaya, trafik kuralları ihlalleri ve kazaların önlenmesine yönelik denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Trafik personelimizce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları takip edilmekte ve başta 'kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği, emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı olmak üzere' trafik kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

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        #Ali Yerlikaya
        #trafik denetim verileri
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