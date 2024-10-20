Son bir haftada 515 bin 232 sürücüye işlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10-17 Ekim tarihleri arasındaki trafik denetim verilerini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu haftada 2 milyon 855 bin 748 aracın denetlendiğini, denetimlerde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 361 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, denetimlerde ayrıca, hız ihlalinde bulunan 137 bin 864, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 374, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 624, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 103 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 815 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 515 bin 232 araca/sürücüye işlem yapıldığını aktardı.