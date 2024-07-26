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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: 10 sarı, 5 turuncu uyarı! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu iller dikkat - 26 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 10 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı yapılırken, Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu olacak. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ile Ege'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağmur etkili olacak. Yağışların; Batı Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana ve Mersin ile Kahramanmaraş'ta kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 07:20 Güncelleme: 26.07.2024 - 07:20
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        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 27°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 27°

        İzmir

        Güneşli 33°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Yağmurlu 25°

        Adana

        Sağanak Yağış 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 31°

        Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Batı Karadeniz, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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