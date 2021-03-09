10 yaşındaki oğlunu öldüren babadan korkunç ifade! 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün saat 18.20 sıralarında bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisi arayan ve isminin İsmail K. (32) olduğunu söyleyen bir kişi, evinde oğlunu boğarak öldürdüğünü belirterek adres verdi.

İHA'nın haberine göre, adrese gelen ekipler evde 10 yaşındaki Hüseyin K.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Cenaze olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Baba İsmail K. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Psikolojisinin bozuk olduğu iddia edilen şüpheli babanın, emniyetteki ifadesinde oğlunu ileride günah işlemesin diye öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

GÜNAHKÂR OLMAMASI İÇİN!

Oğlunu öldürmeden önce ondan özür dilediğini belirten baba İsmail K., oğlunun da o sırada kendisinden özür dilediğini öne sürdü. Ardından oğlunu öldürdüğünü anlatan İsmail K., ifadesinde oğlunu kendisi gibi günahkar olmaması için günahsızken cennete gönderdiğini söylediği kaydedildi.

Şüpheli ayrıca adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin 'neden yaptın ve pişman mısınız' sorularına, 'ruhsal sıkıntı, pişmanım' yanıtını verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail K. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.