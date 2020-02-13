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Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat 2020 Cuma günü okullarda kar tatili olan iller hangileri? Öğrenciler tarafından sıkça merak ediliyor. Sivas, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gümüşhane, Hakkari, Ağrı ve Şırnak gibi illerinde okullar yarın tatil olacak mı? İşte, 14 Şubat 2020 Cuma il il kar tatili haberleri...

Sivas'ta kar tatili uzatıldı

Sivas'ta, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın da tatil edildi.

Tatil kararını Vali Salih Ayhan sosyal medyadan duyurdu. Ayhan, "Şehrimizdeki kar yağışının maşallahı var. Okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı özlediğinizin farkındayım ama olumsuz hava şartlarından dolayı Sivas genelinde 14.02.2020 Cuma günü eğitime 1 gün daha ara veriyoruz. Kuşları ve sokak hayvanlarını unutmayın olur mu?" ifadelerini kullandı. Kamudaki hasta ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Malatya'da okullara kar tatili

Malatya Valisi Aydın Baruş, kent genelinde eğitim öğretimin 14 Şubat günü de yaşanan kar yağışı nedeniyle tatil edildiğini duyurdu.

Vali Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili genelinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak kara yollarında oluşan buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara binaen tüm ilçelerimizde bulunan MEB’na bağlı okullar ve eğitim kurumları 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir" dedi.

Diyarbakır'da okullara kar tatili

Diyarbakır’da etkili olan kar yağışı nedeni ile kent genelinde okullar yarın da tatil edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler ışığında kent genelinde bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi nedeni ile 14 Şubat Cuma günü, Diyarbakır genelinde eğitim veren okullarda eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süre ile idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Adıyaman'da okullara kar tatili

Adıyaman'da olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde buzlanmanın olduğu belirtildi.

Açıklamada, ''İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları ve olabilecek buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü il ve ilçelerimiz ile tüm köylerimizde ilk ve orta derceli okullarda eğitime (özel okullar, özel eğitim kurumları dahil) bir gün ara verilmiştir.'' bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Giresun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde kar tatili

Giresun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitime devam edileceği ifade edilen açıklamada, her iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde kaymakamlıklardan edinilen bilgiye göre de her iki ilçede yarın eğitime ara verildi.

Gümüşhane'de eğitime kar engeli

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, kentte beklenen kar, buzlanma ve çığ riskinin, sağlık ve ulaşıma olumsuz etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu nedenle kentin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin cuma günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van YYÜ'te eğitime kar engeli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için tatil edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde 14 Şubat 2020 Cuma (yarın) günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Ağrı'da okullara kar tatili

Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezinde okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Şubat Cuma günü il merkezi ve merkez ilçedeki köylerimizde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Valilik, engeli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağını bildirdi.

Muş'ta kar tatili

Muş’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 14 Şubat 2020 Cuma günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 14 Şubat 2020 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Bitlis'in 5 ilçesinde eğitime kar engeli

Bitlis'in 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylerde kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 14 Şubat Cuma ara verildi.

Ayrıca, söz konusu ilçelerde kamuda çalışan engelli ve hamile personel aynı gün idari izinli sayılacak.

Şırnak'ta okullara kar tatili

Şırnak'ta etkili kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle 14 Şubat Cuma günü merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan amile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Hakkari ve 3 ilçesinde okullara kar tatili

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.

Hakkari ve çevresinde iki gündür etkili olan kar yağışı nediniyle 94 köy ve 217 mezra yolu ulaşıma kapanırken, eğitime de 1 gün ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşulları nediniyle Hakkari merkez, Yüksekova, Çukuca ve Şemdinli ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların Cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Bayburt'ta okullara kar tatili

Bayburt'ta devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Vali Cüneyt Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde kar ve buzlanmanın etkisini sürdüreceğini belirtti.

Epcim, devam eden olumsuz hava koşullarından ötürü yarın eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.