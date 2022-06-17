15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı! Doğanlar Apartmanı'nda karar 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı davasında karar açıklandı. Tutuklu sanıklardan müteahhit Çetin Doğan 18 yıl, statik-betornarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı 12 yıl, sürveyan Gündüz Uysak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Bedriye Işıldak'ın dosyası ise tefrik edildi.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma kapsamında binanın müteahhidi Çetin Doğan ve binanın statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı. Sürveyan olarak gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmalarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı belirtilip, mahkeme başkanı tarafından okunan raporda proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ve sürveyan Gündüz Uysal'ın tali, müteahhit Çetin Doğan ve yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak'ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

28 Mart'taki duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanıklardan Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı'nın 'olası kastla öldürme' suçundan ayrı ayrı 15'er kez hapis cezasıyla, Gündüz Uysal'ın ise 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, firari olan Bedriye Işıldak'ın dosyadan tefrik edilmesini istedi. Davanın geçen 13 Mayıs'taki duruşmasında mütalaasını veren duruşma savcısının yerine göreve gelen iddia makamı, hukuki görüş farklılıklarının olması nedeniyle yeni mütalaa için süre talebinde bulundu.

KARAR AÇIKLANDI

Davaya bugün görülen 6'ncı duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı SEGBİS ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı, sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın açıklanmasının ardından duruşmaya 1 saat ara verildi. Aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Müteahhit Çetin Doğan 18 yıl ve statik-betornarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı 12 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sürveyan Gündüz Uysal 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Bedriye Işıldak'ın dosyası ise, tefrik edildi.

Fotoğraflar: İHA