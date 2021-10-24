İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan çaresiz Gülten Madan, 19 Ekim günü arkadaşıyla kayıplara karışan 15 yaşındaki kızı Fadime Yıldırım'ı arıyor.

Alaşehir'de yaşayan ve 6 yıl önce eşinden ayrılan Gülten Madan, velayetini aldığı kızı Fadime Yıldırım ile birlikte yaşamaya başladı. Madan, bu sürede sürekli evden kaçan kızını Manisa Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Yurdu'na teslim etti. Yaklaşık 8 ay burada kalan Fadime Yıldırım'ın düzenli yaşamaya başlaması üzerine, yurt yetkilileriyle temas kuran anne Gülten Madan kızını tekrar yanına aldı.

Yaklaşık 4 aydır kızıyla birlikte Alaşehir'de yaşayan anne, kızının tekrar evi terk etmeye başlaması üzerine bu kez daha Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu ile temasa geçerek kızını yurda teslim etti.

YURT ARKADAŞIYLA KAÇTI

Yaklaşık 3 hafta burada kalan Fadime Yıldırım, 19 Ekim günü bir arkadaşıyla birlikte yurttan kaçtı. Kızının yurttan kaçtığını yetkililerden öğrenen anne Madan, yaşadığı stres nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören çaresiz anne Madan, kızından iyi bir haber bekliyor. Kızı Fadime Yıldırım'ın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan anne Gülten Madan, kızını gören ve bilenlerden yardım istiyor.

'DIŞARIDA KÖTÜLER VER NE OLURSUN DÖN'

En son 16 Ekim Cumartesi günü telefonla görüştüğünü belirten Madan, "Kızım çok iyi olduğunu, okuyup, iş sahibi olacağını söylemişti. Kızım sen bensiz yapamazsın, hani ikimiz sarılır yatardık, ben senin her zaman arkandayım, dışarıda çok kötüler var, ne olursun dön, benimle iletişime geç, bak senin yüzünden hasta oldum, hastanelerde yatıyorum" dedi.