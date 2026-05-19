16 yaşındaydı... Ankara’da motosikletiyle kaza geçiren futbolcu Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Ankara'da motosikletiyle otomobile çarparak ağır yaralanan 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Keçiörengücü altyapısında forma giydiği öğrenilen genç futbolcunun cenazesinin bugün toprağa verileceği belirtildi
Giriş: 19 Mayıs 2026 - 16:45
Ankara’da, seyir halindeki motosikletiyle otomobile çarpması sonucu ağır yaralan Keçiörengücü’nün 16 yaşındaki altyapı oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
KAZADA AĞIR YARALANDI
İHA'daki habere göre kaza; 16 Mayıs’ta Çubuk ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu, kullandığı motosikletiyle bir otomobile çarptı ve ağır yaralandı.
3 GÜNÜN ARDINDAN KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Sultanoğlu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
ALTYAPIDA OYNADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Keçiörengücü’nün altyapı takımında forma giydiği öğrenilen Sultanoğlu’nun cenazesinin bugün Çubuk’ta toprağa verileceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
