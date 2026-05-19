Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 16 yaşındaydı... Ankara’da motosikletiyle kaza geçiren futbolcu Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        16 yaşındaydı... Ankara’da motosikletiyle kaza geçiren futbolcu Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti

        Ankara'da motosikletiyle otomobile çarparak ağır yaralanan 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu, kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Keçiörengücü altyapısında forma giydiği öğrenilen genç futbolcunun cenazesinin bugün toprağa verileceği belirtildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 16:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

        Ankara’da, seyir halindeki motosikletiyle otomobile çarpması sonucu ağır yaralan Keçiörengücü’nün 16 yaşındaki altyapı oyuncusu Abdullah Sultanoğlu, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        KAZADA AĞIR YARALANDI

        İHA'daki habere göre kaza; 16 Mayıs’ta Çubuk ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu, kullandığı motosikletiyle bir otomobile çarptı ve ağır yaralandı.

        3 GÜNÜN ARDINDAN KURTARILAMADI

        Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Sultanoğlu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        ALTYAPIDA OYNADIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Keçiörengücü’nün altyapı takımında forma giydiği öğrenilen Sultanoğlu’nun cenazesinin bugün Çubuk’ta toprağa verileceği belirtildi.

        Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ödemiş'te Helvuç Bayramı 629. kez kutlandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklara dini bilinç kazandırmak amacıyla düzenlenen Helvuç (Helviş) Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. (AA)

        #ankara
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Hakeme yumruk attı takımı yaktı!
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Boğaz'da tüple dalış yaptı... Midye uğruna ölüm!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Okul servisi elektrikli oldu
        Okul servisi elektrikli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı