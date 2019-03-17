SON DAKİKA | 17 Mart Altın fiyatları haftasonu ne kadar? İşte, Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları haftasonu ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından 17 Mart Pazar günü de merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken gram altının fiyatı yüzde 0,30 yükselişle 228,85 liradan, çeyrek altın ise 374,17 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 17 Mart güncel altın fiyatları...