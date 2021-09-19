17 yaşındaki kıza korkunç saldırı! 0:00 / 0:00

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Olayda 17 yaşındaki A.U., karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucu kız çocuğunun 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Zafer Samancı'nın özel haberine göre, durum hastane yetkilileri tarafından polise bildirildi. Hastaneye gelen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, talihsiz kız ve annesinin ifadelerine başvurdu. Pedagog eşliğinde ifade veren A.U., bir yılı aşkın süredir 10'dan fazla kişinin cinsel istismarına maruz kaldığını anlattı.

ÇAY BAHANESİ İLE GELDİ

Geçen yıl 20 yaşındaki M.G. adlı kişiyle sosyal medya üzerinden tanıştığını belirten A.U., "Annem gece vardiyasındayken evimizin bahçesinde çay içme bahanesiyle bize geldi. Sonra zorla içeri girip beni ölümle tehdit ederek bana cinsel istismarda bulundu" dedi. M.G.'nin ölüm tehdidi ve şantajla cinsel istismarı sürdürdüğünü anlatan A.U. "Korktuğum için yaşadıklarımı kimseye anlatamadım" dedi. A.U., yaşadıklarını öğrenen M.G.'nin arkadaşlarının da yine tehdit ve şantajla cinsel istismarına maruz kaldığını ifade etti. Şüphelilerin, mağdur kız çocuğunun uygunsuz görüntülerini çektiği ve bunları da şantaj aracı olarak kullandığı öne sürüldü.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

A.U.'nun ifadesinden sonra harekete geçen Konya polisi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Biri 18 yaşından küçük 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili bazı kişilerin arandığı öğrenildi.