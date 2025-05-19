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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: 19 Mayıs 2025 Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgula! Tıkla

        19 Mayıs Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgulama ekranı

        Milli Piyango 19 Mayıs özel çekilişi bugün gerçekleşti. Her ayın 9, 19 ve 29'unda Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde sonuçlar canlı yayında açıklanıyor. Bu kapsamda 19 Mayıs özel çekiliş sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından, büyük ikramiye kazandıran numaralar ve amorti rakamları belli oldu. İşte 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 19:16 Güncelleme: 19.05.2025 - 19:16
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        Milli Piyango 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel çekilişinde sonuçlar canlı yayında açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bilet sorgulama süreci hız kazandı. İşte 19 Mayıs özel çekilişi amorti ve büyük ikramiye kazandıran numaralar...

        2

        MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 MAYIS 2025

        Milli Piyango 19 Mayıs özel çekiliş sonuçları açıklandı. İşte kazandıran numaralar tam liste

        3

        19-05-2025 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi (Çekiliş No:108)

        120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
        0285415


        12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
        1895538


        1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
        0917571 1270713 1668010 1858025 1945079


        180.000 TL ikramiye kazanan numaralar
        0074011 0087952 0285128 0397778 0496506 0604296 0829593 0876100
        0950895 1134559 1339766

        4

        60.000 TL ikramiye kazanan numaralar
        0059101 0115690 0155892 0263136 0645028 0703250 0739587 0839709
        0843926 0991862 1104328 1215673 1255985 1333542 1532038 1574080
        1760474 1909815 1960696 1971222
        ––––––– ––––––– ––––––– –––––––
        Son 6 rakamına göre 30.000 TL ikramiye kazanan numaralar
        043061 077945 084472 096909 097416 153164 182835 206091
        219084 237847 261111 266065 276708 277691 285069 303707
        313294 355053 391194 414501 421164 435481 469339 492740
        509145 518461 530571 548735 557117 606619 607405 611510
        617994 626572 656420 669926 696297 770139 775059 787646
        791654 813665 816261 862101 867241 874787 896036 933695
        935346 978964

        5

        –––––– –––––– –––––– –––––– –––––– ––––––
        Son 5 rakamına göre 16.000 TL ikramiye kazanan numaralar
        00378 02105 04754 06005 07050 09209 09728 10009
        11076 17023 18072 19664 22108 22665 23142 23371
        28242 28651 34178 34217 35033 35919 38835 40508
        42411 45980 49002 52458 52731 53121 56743 58668
        61370 65481 65829 66070 68013 69271 70167 72064
        73996 74481 74721 75704 76857 77878 85693 89727
        91143 97774
        ––––– ––––– ––––– ––––– ––––– –––––
        Son 4 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
        0030 0418 0426 0653 0744 0873 1220 1883
        2948 3047 3990 4059 4187 4662 4841 4859

        MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR, KURALLARI NEDİR?

        Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

        Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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        Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

        Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir.

        Peki, çekilişler ne zaman?

        Normal Çekilişler: Her Ayın 9, 19, 29’u
        Özel Çekilişler: 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim
        Yeni Yıl Çekilişi: 31 Aralık


        Ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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