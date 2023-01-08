19 yıldır aranıyordu! Binbir surat müdür yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 19 yıldır aranıyordu! Binbir surat müdür yakalandı
ABONE OL

19 yıldır aranıyordu! Binbir surat müdür yakalandı

İstanbul’da 19 yıldır aranan eski banka müdürü binbir surat Elbeyi A. (61) yakalandı. Elbeyi A. şube müdürü olarak çalıştığı bankada müşterilerine boş dekontlara imza attırarak, hesabına 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin parayı geçirdiği iddiasıyla aranıyordu

Son dakika: 19 yıldır aranıyordu! Binbir surat müdür yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Banka şube müdürünün yüklü miktarda dolandırıcılık vurgunun öyküsü 2004 yılına dayanıyordu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Elbeyi A., o dönem Bayrampaşa’da bir bankanın şube müdürüydü. Çalışkanlığı ve çevresine saygılı davranışları onu kısa sürede bankada müdür konumuna getirmişti.

MÜŞTERİLERE BOŞ DEKONTLARA İMZA ATTIRDI

Odasındaki plaket ve beratlarla göz dolduran Elbeyi A., güven verdiği müşterilerinin işlemleriyle bizzat ilgileniyordu. İddialara göre Elbeyi A., çoğu yurt dışında yaşayan müşterilerinin bazılarına yüksek faiz vaat etti. Bazılarını da yatırım fonlarına yönlendirmeye başladı. Buna ikna olan müşterilere hesaplarla ilgili sözleşmeler ve yazışmalar için imza attırırken, boş dekontlara da imza attırdı.

PARALAR KENDİ HESABINA GİTTİ

Elbeyi A., iddialara göre bu paraları müşterilerin hesabı yerine kendi hesabına aktardı ve paraları zamanla çekti. Bir süre sonra İngiltere’de yaşayan D.D. adlı müşteri parasını çekmek istedi. İddialara göre Elbeyi A., D.D.’yi vadenin dolmadığını belirterek oyalamaya çalıştı.

OLAY PATLAK VERDİ KAYIPLARA KARIŞTI

D.D. parasını çekmekte ısrar edince, Elbeyi A. randevu verdi. Verilen randevu saatinde bankaya giden D.D., Elbeyi A.’yı bulamadı. Elbeyi A., bankadan apar topar kaçarak kayıplara karıştı.

MİLYON DOLARLIK VURGUN ÇIKTI

D.D.’nin banka yetkililerine başvurması üzerine olay patlak verdi. D.D.’nin adına açılmış bir hesap bulamadı. Bunun duyulması üzerine 39 kişinin bu yöntemle mağdur olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede Elbeyi A.'nın, 2001 yılından 2004 yılına kadar bu dolandırıcılık yöntemiyle 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin parayı aldığı ortaya çıktı.

19 YILDIR ARANIYORDU

Banka müdürünün bu vurgunun ardından mağdurlar savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Kayıplara karışan banka müdürü yakalanmamak için kılıktan kılığa girdi.

YAKALANDI

Çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Elbeyi A.’nın Büyükçekmece’de olduğunu tespit etti. Çalışmanın ardından 19 yıldır aranan Elbeyi A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen Elbeyi A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Belki mevsim değişir Akdeniz olur! Kurak günler için veriler ne söylüyor?
GÜNDEM Belki mevsim değişir Akdeniz olur!
Tartıştığı kişi kurşun yağdırdı
GÜNDEM Tartıştığı kişi kurşun yağdırdı
Hülya'nın katiline "sadakatsizlik" indirimi!
GÜNDEM Hülya'nın katiline "sadakatsizlik" indirimi!
Son dakika: Van'da insan tacirleri, polisten kaçarken kaza yaptı! 2 kişi öldü, 6 kişi yaralı
GÜNDEM İnsan tacirleri, kaçarken kaza yaptı! 2 göçmen öldü
Bakan Özer: Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısını 5 milyonun üzerine çıkartacağız
GÜNDEM Bakan Özer: Ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci ...
Son dakika: Bursa'da yeğenini çöp eve kilitleyen teyze hakkında iddianame hazırlandı!
GÜNDEM Yeğenini çöp eve kilitleyen teyze hakkında iddianame ...
İlk şüpheli babaydı! Son dakika: Öldürülen anne ve kızın faili seri katil çıktı
GÜNDEM İlk şüpheli babaydı! Öldürülen anne ve kızın faili ...
Ahmet Davutoğlu: Sözlerimden vesayet çıkaranlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeline zihnen teslim olanlardır
GÜNDEM Davutoğlu: Sözlerimden vesayet çıkaranlar...
Son dakika hava durumu: Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var! - Bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.