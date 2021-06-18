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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: 20 bıçakla öldürülen Nazmiye'nin katiline tepki çeken ceza!
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Nazmiye'nin katiline tepki çeken ceza! 20 bıçak darbesi 'canavarca his' olmadığı kanaati

Ankara'da akrabası Nazmiye Koyuncu'yu (19) 2 aylık bebeğinin yanında 20 bıçak darbesiyle öldüren Ramazan Dirgen (26) hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme'den açılan davada karar çıktı. Dirgen, 'kasten öldürme' suçundan müebbet, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal'den de 10.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Koyuncu'nun annesi Sakine Er, karara tepki göstererek "Bu kararı kabul etmiyoruz. Biz ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorduk" dedi

SON DAKİKA: 20 bıçakla öldürülen Nazmiye'nin katiline tepki çeken ceza!
20 bıçağa 'canavarca his' olmadığı kanaatine aileden tepki!
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DHA

Ankara'da akrabası Nazmiye Koyuncu'yu (19) 2 aylık bebeğinin yanında 20 bıçak darbesiyle öldüren Ramazan Dirgen (26),müebbet ile 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal'den de 10.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Koyuncu'nun annesi Sakine Er, karara tepki göstererek "Bu kararı kabul etmiyoruz. Biz ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorduk" dedi.

Çubuk ilçesinde oturan Nazmiye Koyuncu, 31 Aralık 2019 tarihinde eşi olmadığı sırada evinde 2 aylık bebeğinin yanında öldürüldü. Koyuncu'nun 2'si boğazından 20 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada Nazmiye Koyuncu'yu, akrabası Ramazan Dirgen'in öldürdüğü belirlendi. Cinayetin ardından Koyuncu'nun küpe ve altınlarını alarak kaçan Dirgen, yakalanıp, tutuklandı.

'FECİ ŞEKİLDE KATLETTİĞİ İÇİN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından açılan davada tutuklu yargılanan Dirgen, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Ölen Nazmiye Koyuncu'nun babası Recep Er, "Benim çocuğumu en feci şekilde katlettiği için en ağır cezayı almasını istiyorum. İçeriden çıkamasın" dedi. Anne Sakine Er de sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

'CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME' OLMADIĞI KANAATİYLE...

Önceki savunmalarında Nazmiye Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu, tartışma sonucu cinayeti işlediğini ileri süren sanık Dirgen, son savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Dirgen'e, eyleminin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' olmadığı kanaatiyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığa 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçundan 9 yıl ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1,5 yıl hapis cezası daha verildi.

'BENİM YAVRUMU 20 YERİNDEN BIÇAKLAMASINA RAĞMEN...'

Nazmiye Koyuncu'nun annesi Sakine Er, kararı kabul etmediklerini söyleyerek, "Biz umduğumuzu alamadık, bu kararı kabul etmiyoruz. Biz ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorduk. Benim yavrumu katletti, savunmasızca öldürdü. Benim yavrumu 20 yerinden bıçaklamasına rağmen öyle aftan filan yararlanıp serbest kalamaz. Ben her yatağıma yattığımda yavrum rüyama gelsin diye dua ediyorum; ama yavrum gitti, 1,5 senedir yok, bekliyorum gelmiyor" diye konuştu.

'KENDİSİNİ SAVUNMAK İSTEMİŞTİ AMA SESİNİ DUYURAMADI'

Zahide Çetin ise kuzeni Nazmiye'nin canavarca hisle katledildiğini söyleyerek "Ben kendisini morgda da gördüm, ciddi anlamda boğuşmuştu. Kendisini savunmak istemişti; ama sesini duyuramadı. Sanık müebbet aldı; ama ileride bir af çıktığında dışarı çıkmasını istemiyoruz" dedi.

'İSTİNAF SÜRECİNDE DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Ailenin avukatı Gülsüm Serttaş ise karara itiraz edeceklerini söyleyerek, "İtirazlarımızı yapacağız, istinaf sürecinde davanın takipçisi olacağız. Dava sürecinde maktulenin gönül ilişkisi olduğu ile ilgili çok fazla iddia ortaya çıktı. Dava sürecinde gördük ki bununla ilgili delil sunabildikleri hiçbir şey olmadı. Sadece daha az bir ceza almak uğruna vefat eden bir annenin arkasından asılsız ithamlarda bulundular" diye konuştu.

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