        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 2020 yılından bu yana aranan firari İstanbul'da yakalandı | Son dakika haberleri

        2020 yılından bu yana aranan firari İstanbul'da yakalandı

        "Uyuşturucu madde ticareti yapma" ve "mala zarar verme" suçlarından 2020 yılından bu yana aranan, hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., Bakırköy'de yakalandı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 14:53 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:53
        "Uyuşturucu madde ticareti yapma" ile "mala zarar verme" suçlarına karıştığı gerekçesiyle 2020 yılından bu yana aranan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Bakırköy’de gözaltına alındı.

        BAKIRKÖY'DE GÖZALTINA ALINDI

        İHA'nın haberine göre; Türkiye’de, çeşitli illerde meydana gelen "uyuşturucu madde ticareti yapma" ile "mala zarar verme" suçlarına karıştığı tespit edilen, 2020 yılından beri aranan ve bu suçlardan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası, 3 adet UYAP araması bulunan M.S., Bakırköy’de gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyon neticesinde yakalanan şüpheli, Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

