Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni paketle birlikte döviz kurlarında ciddi bir düşüş yaşanmasının ardından Euro/TL kuru araştırılıyor. Açıklamalar sonrası TL'nin döviz karşısında değer kazanmasıyla 1 Euro kaç TL? Sorusu araması arttı. Peki, Euro ne kadar? İşte canlı Euro kuru...

1 EURO KAÇ TL? CANLI EURO KURU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam saatlerinde açıkladığı ekonomik paket sonrası 20.80 seviyesindeki Euro/TL kuru 21 Aralık Salı bugün saat 10:00 sularında 13,73 seviyesinden işlem görüyor.

'ÖRTÜLÜ' FAİZ ARTIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TL mevduatlara ödenecek olan faiz oranıyla döviz getirisi arasındaki fark, piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak değerlendirildi. Paranın değeri olarak görülen faizin dolaylı olarak artacak olmasıyla da açıklama sonrası TL’de hızlı bir değer artışı oldu. Dolarda hızlı yaşanan düşüş buna bağlandı.

Gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 13.60'ın üzerini gören dolar/TL güne 12.18'den başladı. Sabah saatlerinde çok sert bir düşüşle 11.40 liranın altına geriledi.

Analistler dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL talebinde hızlı bir artış yaşandığını, bugün talebin ne kadar güçlü bir şekilde devam edeceğinin takip edileceğini belirtti.

Bu arada kurdaki yükselişle beraber dün 1000 liranın üzerini gören gram altın bu sabah itibarıyla 782 liraya geriledi.