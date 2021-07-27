220 voltluk elektrik sisteminin olduğu havuzda yüzüyorlar 0:00 / 0:00

DHA

Kentte hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması, yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaktan bunalan Erzurumluların büyük bölümü gölge alanlarda zaman geçirirken, bazı çocuklar da şehrin en işlek merkezlerindeki süs havuzlarına girerek, serinlemeye çalıştı.

Yaşları 10 ile 16 arasında değişen çocuklar, Atatürk Üniversitesi kampüsü karışışında yer alan süs havuzuna, 'Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır' tabelasına aldırış etmeden atlıyor, derinliği 40 santimetreyi bulan suda serinlemeye çalışıyor.

Havuzun kenar taşlarına uzanıp, güneşlenen çocuklar, polis ve zabıtanın geldiğini görünce kıyafetlerini toplayarak, kaçıyor.



Havuzdan çıkarak, evlerine giden çocuklardan 12 yaşındaki Ömer Faruk Saraçoğlu, "Deniz yok, havuz yok. Havalar da çok sıcak. Serinleyebileceğimiz tek yer süs havuzları. Biz de diğer çocuklar gibi buraya geliyoruz. Tatil hayalimizi burada yaşıyoruz. Bazen şikayet üzerine polis ve zabıta gelince kıyafetlerimizi toplayıp kaçıyoruz" diye konuştu.



Elektrik Mühendisleri Odası Erzurum Temsilcisi Namiye Sınırkaya ise çocukların serinlemek için girdiği süs havuzundaki ışıklandırmayı sağlayan elektriğin 220 volt olduğunu belirterek, büyük tehlike arz ettiğini söyledi.

Sarıkaya, çocukların bu havuzlara girmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.