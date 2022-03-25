Koronavirüs vaka sayıları geçtiğimiz ay 100 bini aşmasının ardından yeniden düşüşe geçti. Koronavirüs tablosu salgının başından beri her akşam hem "covid19.saglik.gov.tr" adresinden hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılıyordu. Bakan Koca artık tabloyu paylaşmayacağını açıkladı, koronavirüs tablosu artık sadece "covid19.saglik.gov.tr" adresi üzerinden paylaşılacak. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

25 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

25 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

24 MART 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 298 bin 461 testte 16 bin 894 vaka tespit edildi. 77 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 553 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 298 bin 461 testte 16 bin 894 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 77 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 553 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,06, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,31 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 765 bin 818, 2'nci dozda 52 milyon 950 bin 698 ve 3'üncü dozda 27 milyon 551 bin 25 olmak üzere 146 milyon 675 bin 886 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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