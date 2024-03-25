Çılgın Sayısal Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. İşte 25 Mart 2024 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

25 MART 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

9 - 47 - 62 - 68 - 77 - 90

JOKER 56 + SÜPERSTAR 81

SÜPERSTAR NEDİR?

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SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.