        Son dakika: 26 yaşındaki genç kamyonette ölü bulundu | Son dakika haberleri

        26 yaşındaki genç kamyonette ölü bulundu

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 26 yaşındaki bir genç, sahil kenarına park ettiği kamyonetin içinde ölü bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:09
        Kamyonette cansız bedeni bulundu
        Samsun’un Çarşamba ilçesinde 26 yaşındaki bir genç, sahil kenarına park ettiği kamyonetin içinde ölü bulundu.

        HAREKETSİZ HALDE YATIYORDU

        Olay, Hürriyet Mahallesi Karacalı mevkisinde, Oman Piknik Alanı yakınlarında sabah saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sahil kenarında park halinde bulunan bir kamyonetin içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Ekiplerin yaptığı kontrollerde, kamyonetin içinde bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Ekici’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Mersin'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

        Mersin'de kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taştı, bazı araçlar su altında kaldı. (AA)

        #Samsun
        #Son dakika haberler
