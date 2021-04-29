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Son Dakika: 29 Nisan su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İstanbul su kesintisi duyuruları

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 17 günlük sokağa çıkma yasağı İstanbul su kesintisi duyurularının artmasına neden oldu. İSKİ, 29 Nisan Perşembe günü İstanbul'da meydana gelecek su kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 29 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

Son Dakika: 29 Nisan su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 29 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

29 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Osmangazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.04.2021 09:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.04.2021 08:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yunus Mah,Topselvi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.04.2021 09:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Güllübağlar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.04.2021 09:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Ayazağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.04.2021 08:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:İcadiye Mah,Sultantepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.04.2021 08:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:29.04.2021 08:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 29 NİSAN 2021

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