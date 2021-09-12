3 bölgede 7 ile uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 27°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 34°C
Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAKC, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA, 30°C
Az bulutlu
VAN, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ: Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA: Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden itibaren 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ: Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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