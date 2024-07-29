3 ilde orman yangınları sürüyor! Müdahale devam ediyor
Adana, Kahramanmaraş ve Antalya'da dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün başlayan ve hala devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Adana, Antalya ve Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor.
Adana'nın Kozan, Antalya'nın Serik ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerinde çıkan yangın devam ediyor.
ADANA'DA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile çok sayıda personel yönlendirildi.
Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor." dedi.
Arslanköylü, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını söyledi.
SERİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar sürüyor.
Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti.
Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Dün kısmen kontrol altına alınan yangının, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle çok fazla ilerlemediği öğrenildi.
Gün ağarması ile iki yangın söndürme helikopterinin daha çalışmalara destek vermeye başladığı bildirildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Suçatı Mahallesindeki Fırnız Mesire Alanınına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.