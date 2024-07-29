Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dün başlayan ve hala devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Adana, Antalya ve Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Adana'nın Kozan, Antalya'nın Serik ve Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerinde çıkan yangın devam ediyor.

ADANA'DA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 3 helikopter, 2 uçak, 50 arasöz ve su tankı, 5 iş makinası ile çok sayıda personel yönlendirildi. REKLAM Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan bir yangın. Ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan da müdahale devam ediyor." dedi. Arslanköylü, yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığını söyledi.

SERİK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangınını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar sürüyor. Yumaklar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı gece görüşlü 2 helikopter, 70 arazöz, 11 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda yangın söndürme işçisi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Dün kısmen kontrol altına alınan yangının, ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle çok fazla ilerlemediği öğrenildi. Gün ağarması ile iki yangın söndürme helikopterinin daha çalışmalara destek vermeye başladığı bildirildi. REKLAM