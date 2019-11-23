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33 kişiye sahte rapor! Sahte özürlü raporuna 2'si doktor 4 tutuklama!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte özürlü raporu düzenlendikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si doktor 4 şüpheli tutuklandı. 33 kişiye sahte rapor verildiği belirlenen soruşturmada, dün de sahte rapor ile malülen emekli olup, maaş alan 16 şüpheli gözaltına alındı

sahte özürlü raporu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ay önce başlatılan 'rüşvet, kamu kurumu zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında, Fethiye Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık raporları incelemeye alındı.

2'Sİ DOKTOR 7 ŞÜPHELİ

DHA'da yer alan habere göre hastanede özür durumuna dayalı sahte sağlık kurulu raporu düzenlendiği belirlendi. Para karşılığı düzenlenen raporların verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen, aralarında hastanede görevli 2 doktor ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

33 KİŞİYE SAHTE RAPOR

Sahte rapor aldıkları belirlenen 33 kişi ise Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 33 kişinin, aldıkları özürlü raporlarının sahte olduğu anlaşıldı. Raporlardan 27'sinin emeklilik için gerekli olan özür oranının altında kaldığı, diğer 6'sında ise özür oranı ve dilimlerinin değiştirildiği belirlendi.

18'İNİN ÖZRÜ YETERLİ DEĞİLDİ

Rapor sahiplerinden 18'inin özür oranı yeterli olmamasına rağmen emekli olup, emekli maaşı aldığı, 2'sinin ise vergi indiriminden faydalandığı tespit edildi. 8 rapor sahibinin, emeklilik başvurusu yaptığı ancak işlemlerinin henüz tamamlanmadığı anlaşıldı.

2'Sİ DOKTOR 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında geçen 20 Kasım günü gözaltına alınan 7 şüpheli, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Fethiye Adliyesi'ne bu sabah sevk edilen şüphelilerden D.I., E.M. ile SGK memuru V.Z. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Doktorlar G.U.K ve S.E.Ç.K., sağlık teknikeri Ö.Ö. ile takip işlerini yürüttüğü belirlenen H.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

16 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı genişleten başsavcılık, sahte özürlü raporuyla emekli maaşı aldığı tespit edilen şüphelilerden 16'sı hakkında gözaltı kararı verdi. Polis tarafından dün gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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