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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında gözaltı 5 oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!

        Diyarbakır'da, önceki gün akşam saatlerinde bir anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Anne Bircan ile çocukları Yunus Emre, Elif ve Zeynep'in basına yansıyan fotoğrafları yürekleri kavurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:13
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        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar İlçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda, önceki gün çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmişti.

        4 kişinin can verdiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Anne Bircan ile çocukları Yunus Emre, Elif ve Zeynep'in basına yansıyan fotoğrafları yürekleri kavurdu.

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