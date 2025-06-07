Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu! Diyarbakır'da, önceki gün akşam saatlerinde bir anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Anne Bircan ile çocukları Yunus Emre, Elif ve Zeynep'in basına yansıyan fotoğrafları yürekleri kavurdu

Habertürk Giriş: 07.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 07.06.2025 - 13:13 facebook

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