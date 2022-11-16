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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 5 Afgan'ı ilaçla uyutup öldürdü!
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Başkent'teki dehşette yeni detaylar! 5 Afgan, ilaçla uyutulup öldürülmüş

Son dakika haberine göre Başkent'te vahşice öldürülen 5 Afgan ile ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Buna göre Afganların, aynı ülke vatandaşı M.O.Y. tarafından ilaçla uyutulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi

Son dakika: 5 Afgan'ı ilaçla uyutup öldürdü!
5 Afgan'ı ilaçla uyutup öldürdü!
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DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde geçen hafta aynı evde cansız bedenleri bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin, aynı ülke vatandaşı M.O.Y. tarafından ilaçla uyutulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

DHA'nın haberine göre, Altındağ'da 10 Kasım günü, Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Asadullah Rahimy'nin iple bağlandıktan sonra boğularak, Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

PAKİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Göç İdaresi´nde kayıtları olan 5 kişinin, farklı işlerde çalıştığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Afgan'ın, yine aynı ülke vatandaşı M.O.Y. tarafından ilaçla uyutulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Şüphelinin, cesetler bulunmadan 1 gün önce Pakistan üzerinden Afganistan'a kaçtığı ileri sürüldü. Öldürülen 5 kişinin daha önce M.O.Y.'ye, ailelerine ulaştırması için para verdiği; ancak katil zanlısının bu paraları Afganistan'a göndermediği öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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