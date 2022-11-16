5 Afgan'ı ilaçla uyutup öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesinde geçen hafta aynı evde cansız bedenleri bulunan Afganistan uyruklu 5 kişinin, aynı ülke vatandaşı M.O.Y. tarafından ilaçla uyutulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. DHA'nın haberine göre, Altındağ'da 10 Kasım günü, Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Asadullah Rahimy'nin iple bağlandıktan sonra boğularak, Sarfarz Sayaz, Habibollah Jora Khan, Abdul Halım Roozi Qul ve Abdurrahman Azizi'nin ise bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

PAKİSTAN'A KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ Göç İdaresi´nde kayıtları olan 5 kişinin, farklı işlerde çalıştığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Afgan'ın, yine aynı ülke vatandaşı M.O.Y. tarafından ilaçla uyutulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.