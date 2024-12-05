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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: 5 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama

        5 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ikinci çekilişi ile başlamıştı. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçlar 21.30'da açıklandı. İşte 5 Aralık 2024 Perşembe Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 23:51 Güncelleme: 05.12.2024 - 23:58
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto çekilişinde geri sayım sona erdi. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi yapıldı. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 5 Aralık 2024 Perşembe Süper Loto sonuçları...

        5 ARALIK 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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