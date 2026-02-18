Canlı
        Son dakika: 5 ilde hırsızlık ve gasp operasyonu: 37 gözaltı

        5 ilde hırsızlık ve gasp operasyonu: 37 gözaltı

        Ankara merkezli İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve Kırşehirde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 37 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 08:37 Güncelleme: 18.02.2026 - 08:37
        Hırsızlık ve gasp operasyonu: 37 gözaltı
        Ankara merkezli 5 ilde, nitelikli hırsızlık ve gasp olaylarına karışan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 2021-2026 yılları arasında Ankara’da 87 hırsızlık ve 3 gasp olayına karışan suç örgütü tespit edildi. Soruşturmada toplam 56 şüpheli belirlenirken, bunlardan 19’unun cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

        Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Kırşehir ve İstanbul’da şüphelileri yakalamak için çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

        Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor!

        Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11:00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

