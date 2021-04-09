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Son dakika: 5 ilde Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik operasyon

Son dakika haberi... İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı

Son dakika: 5 ilde Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik operasyon
Sedat Peker ve 62 kişiye operasyon!
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AA

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında ise 74 adrese yapılan baskınlarda 43 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sedat Peker suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Sabah saat 06.00'da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da eş zamanlı olarak 121 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 63 kişi gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonun İstanbul ayağında 74 adrese baskın yapılırken, 43 kişi gözaltına alındı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ KAPILARI KIRARAK GİRDİ

İstanbul'da operasyon yapılan adreslerden birisi Bahçelievler Zafer Mahallesi Kurultay Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katı oldu. Saat 06.00'da binaya gelen ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Binanın ikinci katındaki daireye çıkan ekiplerin arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

KADIKÖY'DE REZİDANSA BASKIN

Polis ekipleri, Kadıköy'de de Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak'ta bulunan 24 katlı rezidansın üçüncü katına baskın yaptı. Maltepe'de Altıntepe Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan 4 katlı bina da operasyon yapılan adreslerden birisi oldu. Eve giden ekipler bazı şüphelileri gözaltına aldı.

İSTANBUL EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sedat Peker liderliğindeki suç örgütünün deşifresi ve eylemlerinin tespiti amacıyla başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde örgütün karışmış olduğu çok sayıda suç eylemi ve bu eylemleri gerçekleştiren örgüt üyesi tespit edilmiştir. Elde edilen deliller kapsamında Sedat Peker suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 09.04.2021 günü 63 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli suç unsurlarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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