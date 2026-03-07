50 yıllık hayat arkadaşları aynı gün öldü
Giresun'un Alucra ilçesinde 50 yıllık evli olan 75 yaşındaki İsmet ve 70 yaşındaki Ayşe Bıyıkçı çifti, aynı gün geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sabah eşini kaybeden Ayşe Bıyıkçı da akşam saatlerinde yaşamını yitirdi
Giresun'da acı olay Alucra'da yaşandı ve ilçe halkını derin üzüntüye boğdu.
İlçeye bağlı Topçam Mahallesi'nde yaşayan emekli Milli Eğitim personeli İsmet Bıyıkçı (75), sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
AKŞAM SAATLERİNDE DE EŞİ VEFAT ETTİ
İHA'daki habere göre aynı günün akşam saatlerinde eşi Ayşe Bıyıkçı da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Hayatını kaybeden İsmet ve Ayşe Bıyıkçı için Alucra Merkez Camii'nde yan yana kılınan cenaze namazının ardından Topçam Mahallesi Kabristanı'nda yan yana toprağa verildi.
