İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen “Siberağ-12 operasyonlarında; 319 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen “Siberağ-12 operasyonlarında; 319 şüphelinin yakalandığını belirterek "Yasa dışı bahis huzurumuzu bozan bir tuzaktır. Hem kişilerin hayatını hem de toplumsal yapıyı zedeleyerek ekonomik, ahlaki ve sosyal problemlere yol açan yasa dışı bahisle mücadelemiz aralıksız devam ediyor" ifadesini kullandı.