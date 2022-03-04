6 parti geçiş sürecini görüşecek 0:00 / 0:00

CHP, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi 28 Şubat'ta Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni kamuoyuyla paylaştı.

12 Şubat'taki Ahlatlıbel zirvesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliği yapmıştı. 6'lı zirvelere yine alfabetik sıraya göre ev sahipliği yapılması kararlaştırıldı. Buna göre mart ayının ikinci yarısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahibi olacak.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI BELİRLEYİCİ OLACAK

Mart ayında yapılacak toplantı sonrası, 6 partiden yine birer isim belirlenecek. Bu defa "Geçiş Süreci"ve ittifak başlığı konuşacak. 6 parti seçimlere ittifakla giderse "bu ittifakın koşulları nasıl olacak" başlığı da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefetin adayının kazanması halinde gözler bu kez geçiş sürecinde atılacak adımlara çevrilecek. Burada kritik nokta muhalefetin Meclis'teki vekil sayısı olacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönüşün formülleri tartışılacak.

CUMHURBAŞKANI'NIN HANGİ YETKİLERİ DEVREDİLECEK?

Buna göre, 400 ve üzeri vekile sahip olursa muhalefet, sistem anayasa değişikliği ile gerçekleştirilebilecek, 360 vekilde kalınırsa bu kez referandum seçeneği ön çıkacak. Muhalefet 360'tan az milletvekiline sahip olursa, bu kez yetki devri başlayacak.

Cumhurbaşkanının bazı yetkileri Meclis'e verilecek, o yetkilerin hangi yetkiler olduğu da Geçiş Süreci'ni tartışacak komisyonu tarafından belirlenecek.

GEÇİŞ SÜRECİNDE YER ALACAK İSİMLER

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu hazırlamıştı. Geçiş Süreci için de komisyonda CHP ve DEVA Partisi'nden yine Muharrem Erkek ve Mustafa Yeneroğlu yer alacak. İYİ Parti'den Bahadır Erdem'in yerine Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'ın yer alacağı belirtiliyor.

Demokrat Parti, Saadet ve Gelecek Partisi'nde ise henüz isimler netleşmedi.