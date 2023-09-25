Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 65 yaş üstü için ücretsiz ulaşım açıklaması! - Haberler

        Halk otobüsü esnafından ücretsiz biniş kartlarına ilişkin açıklama

        65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre Başkent'te halk otobüslerinde, ücretsiz biniş kartlarına ilişkin tartışmalara bir çözüm bulunana kadar tüm ücretsiz biniş kartlarının geçerli olacağı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:38 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        65 yaş üstü için ücretsiz ulaşım açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'daki halk otobüslerinde, ücretsiz biniş kartlarına ilişkin tartışmalara bir çözüm bulunana kadar tüm ücretsiz biniş kartlarının geçerli olacağı bildirildi.

        Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, TÖHOB ile EGO arasında yaşanan şehit ve gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararına ilişkin gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP Ankara İl Kongresi'nde, "Gerekirse araçları biz Belediye olarak satın alırız." dediğini ifade eden Kara, esnafla belediyenin anlaşması durumunda araçlarını devretmeyi düşünebileceklerini söyledi.

        REKLAM

        Kara, bugün gelinen sürece ilişkin de şunları ifade etti: "Baktık ki araçlarımız EGO Genel Müdürlüğü Parkı'na gitmeye başladı. Vatandaşlarımızla personellerimiz arasında tartışmalar büyüdü. Dedik ki bir çözüm alınana kadar çalışmaya devam edelim, Ankaralı vatandaşlarımız mağdur olmasın, büyüklerimiz, ücretsizler, vatandaşlarımız, 65 yaşlarımız da mağdur olmasın dedik. Bugün tüm ücretsizler eski düzendeki gibi geçerlidir."

        Kara, araçların belediyeye satılmasının haricindeki diğer çözüm alternatiflerini görüşmek üzere de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile Belediye Meclisi'ndeki 4 Grup Başkanvekilinin bir araya gelmesini istediklerini dile getirdi.

        "1 Ekim'e kadar bu konunun çözüleceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı da mağdur edemeyiz." diyen Kara, 1 Ekim'den sonra kontak kapatmayacaklarını ifade etti.

        Kara, "Araçları Ankara Büyükşehir Belediyesine devredersek, Belediye Başkanımızdan çalışan personellerimiz ile mal sahiplerine öncelik iş hakkı sunulmasını rica edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 4 siyasi partimizin il başkanlarını bu hafta gezeceğiz, Ankara halkına müjdeli bir haber vereceğiz." diye konuştu.

        "ÇÖZÜM ÜRETİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

        Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da Ankara'da son günlerde ulaşımla ilgili yaşananlarla ilgili vatandaştan özür dileyerek, şunları kaydetti:

        "Artan maliyetler, salgın nedeniyle bu sektör bir kriz yaşıyor. Belediyeler Kanunu'nda 'Belediyeler ücretsiz ve indirimi taşımadan faydalanan yolcular için gelir desteği ödemesi yapabilir' şeklinde bir madde var. Büyükşehir Belediyesi de 3 yıldır bu desteklere devam ediyordu. UKOME kararıyla alınan ücret tarifesi, EGO Genel Müdürlüğü araçlarında neyse özel halk otobüslerinde de o. Dolayısıyla o rakamlarda bu işin dönmeyeceğini, toplu ulaşımdan haberdar olan herkes bilir. Çünkü özel sektör araçları kendi giderlerini sadece yolculuk gelirleriyle karşılıyor ve bu desteklerle şimdiye kadar ayakta kaldılar."

        Soydaş, taleplerini ve çözüm önerilerini ilettiklerini belirterek, "Bir çözüm üretileceğine de inanıyoruz. Çünkü sadece Ankara değil Türkiye geneli sıkıntıda. İnşallah hem belediye kanadında hem hükümet kanadında bu sorun çözülecek. Esnafımızın, vatandaşların, belediyelerin mutlu olduğu bir formül üretilecek. Parka çekilen 21 aracımızı da aldık, şu anda aktif çalışıyor bütün araçlar." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        İlaç almak için gittiği eczanenin önünde kalp krizinden öldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        İntikam vahşeti! Hedef şaşırıp yanlış kişiyi öldürdü
        İntikam vahşeti! Hedef şaşırıp yanlış kişiyi öldürdü
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?