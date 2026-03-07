Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 7 bin 550 sikkenin yurt dışına kaçırılması engellendi

        7 bin 550 sikkenin yurt dışına kaçırılması engellendi

        İzmir'de Çeşme Ulusoy Limanı'nda bir araçta yapılan kontrollerde; yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde, farklı ebat ve boyutlarda 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 bin 550 sikke ve figür ele geçirdi

        İzmir'de Çeşme Ulusoy Limanı'nda bir araçta yapılan kontrollerde; yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde, farklı ebat ve boyutlarda 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi.

        7 BİN 500 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında İtalya’nın Trieste Limanı’na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç, riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramada, yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde, farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi. Eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Açıklamada, "Söz konusu kaçakçılık girişimiyle ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmiştir. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız; kültür varlıklarımızın korunması, tarihi mirasımızın kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Teminatlar geri çekildi - Rahim Ak ile Sigorta Sayfası

        Sigorta Sayfası Programına katılan Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, Hürmüz'de sıkışıp kalan gemilerde otomobildeki trafik sigortasına benzeyen sorumluluk sigortaları teminatlarının geri çekildiğini kasko sigortasına benzer gövde sigortası teminatlarının ise 5 katına çaktığını söyledi. Körfe...
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        "Küba, kucağıma düştü"
        "Küba, kucağıma düştü"
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        İsrail füzesi İran'da Türk TIR'ını vurdu! Hataylı şoför ağır yaralı!
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        Eski rapçi, Nepal'de başbakan olma yolunda
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!